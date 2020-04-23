Более 4000 дагестанцев этой весной призовут в армию

Первый раз за 10 лет Республикой Дагестан на службу в ВДВ будет отправлено 120 мужчин. В общем же нынешней весной в армию будет призвано 4200 молодых жителей республики. Кроме ВДВ дагестанские призывники будут служить в сухопутных войсках, в Военно-морском флоте, в Росгвардии, железнодорожных войсках и Воздушно-космических силах. Сведения об этом опубликованы на сайте РГВК «Дагестан».

