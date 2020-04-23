ЗАМАНА - Более 4000 дагестанцев этой весной призовут в армию

Более 4000 дагестанцев этой весной призовут в армию

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23 апреля, 2020. Четверг 08:13
Более 4000 дагестанцев этой весной призовут в армию

Первый раз за 10 лет Республикой Дагестан на службу в ВДВ будет отправлено 120 мужчин. В общем же нынешней весной в армию будет призвано 4200 молодых жителей республики. Кроме ВДВ дагестанские призывники будут служить в сухопутных войсках, в Военно-морском флоте, в Росгвардии, железнодорожных войсках и Воздушно-космических силах. Сведения об этом опубликованы на сайте РГВК «Дагестан».

Более 4000 дагестанцев этой весной призовут в армию
Общество

Из-за коронавируса, все призывники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Первый призыв в места несения службы случится уже 20 мая.

 

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