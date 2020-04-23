Из-за коронавируса, все призывники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Первый призыв в места несения службы случится уже 20 мая.
Более 4000 дагестанцев этой весной призовут в армию
- Автор Мадина
- 23 апреля, 2020. Четверг 08:13
Первый раз за 10 лет Республикой Дагестан на службу в ВДВ будет отправлено 120 мужчин. В общем же нынешней весной в армию будет призвано 4200 молодых жителей республики. Кроме ВДВ дагестанские призывники будут служить в сухопутных войсках, в Военно-морском флоте, в Росгвардии, железнодорожных войсках и Воздушно-космических силах. Сведения об этом опубликованы на сайте РГВК «Дагестан».
Последнее от Мадина
- В Сулейман-Стальском районе обсудили подготовку к месяцу Рамадан в условиях COVID-19
- Граждане России и зарубежных стран присоединились к акции «75 слов о войне»
- В Сулейман-Стальском районе приобрели 30 продуктовых наборов малообеспеченным семьям
- В медучреждениях Буйнакского района провели дезинфекцию
- У жителя Кайтагского района обнаружили марихуану