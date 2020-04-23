В пресс-службе райадминистрации отметили, что «Для покупки продуктовых наборов были направлены средства из Фонда развития Сулейман-Стальского района. При помощи сотрудников администраций селений они были отправлены по адресатам».
В Сулейман-Стальском районе приобрели 30 продуктовых наборов малообеспеченным семьям
- Автор Мадина
- 23 апреля, 2020. Четверг 08:08
Администрация Сулейман-Стальского района направила 30 продуктовых наборов малоимущим семьям, потерявшим возможность работать из-за режима самоизоляции. Сведения об этом опубликованы на сайте Сулейман-Стальского района.
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