ЗАМАНА - В Сулейман-Стальском районе приобрели 30 продуктовых наборов малообеспеченным семьям

В Сулейман-Стальском районе приобрели 30 продуктовых наборов малообеспеченным семьям

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23 апреля, 2020. Четверг 08:08
В Сулейман-Стальском районе приобрели 30 продуктовых наборов малообеспеченным семьям

Администрация Сулейман-Стальского района направила 30 продуктовых наборов малоимущим семьям, потерявшим возможность работать из-за режима самоизоляции. Сведения об этом опубликованы на сайте Сулейман-Стальского района.

В Сулейман-Стальском районе приобрели 30 продуктовых наборов малообеспеченным семьям
Общество

В пресс-службе райадминистрации отметили, что «Для покупки продуктовых наборов были направлены средства из Фонда развития Сулейман-Стальского района. При помощи сотрудников администраций селений они были отправлены по адресатам».

 

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