Дагестанские учителя записывают видеоуроки по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

На официальном канале Дагестанского института развития образования начали размещать видеоуроков лучших учителей региона по подготовке к ЕГЭ. Об этом сообщает Министерство образования и науки Республики Дагестан.

На сегодняшний день размещено только два видео, где преподаватели Лейла Шерифова и Асият Загитова объясняют темы по математике и биологии. По словам министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой, видеотеку будут пополнять новыми уроками от лучших учителей республики. Она отметила, что данный контент поможет выпускникам школ лучше подготовиться к будущим экзаменам. Омарова также подчеркнула, что такой формат в сложившихся условиях незаменим.

В пресс-службе Министерства образования и науки пояснили, что доступ к урокам получат также жители горных районов, где наблюдается проблемы с интернетом. Для них видеотеку направят на флеш-накопителях.