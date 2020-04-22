Житель Дагестана стал номинантом Forbes благодаря разработанному приложению

Сооснователь приложения Tooba, дагестанец Мухаммад Амирагаев стал номинантом рейтинга в категории «Социальные практики» по версии Forbes в 2020 году. Приложение сделало во много раз проще оказание благотворительной помощи и обеспечило прозрачность сборов.

В рейтинг вошло 30 лиц РФ, возраст которых менее 30 лет. Главная идея разработки, которую предложил Мухаммад, максимальная простота для каждого участника благотворительности – и для тех, кому нужна помощь ,и для тех, кто хочет её оказать.

Организаторы подчеркнули, что приложение Tooba является совершенно бесплатным и не получает комиссионных сборов с переводов любых средств.

К разработке дагестанцев выразили интерес и иностранные государства.

Более подробную информацию об участнике рейтинга и разработке можно узнать по ссылке https://www.forbes.ru/profile/398369-muhammad-amiragaev