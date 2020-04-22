ЗАМАНА - Житель Дагестана стал номинантом Forbes благодаря разработанному приложению

Житель Дагестана стал номинантом Forbes благодаря разработанному приложению

Автор
22 апреля, 2020. Среда 14:33
Житель Дагестана стал номинантом Forbes благодаря разработанному приложению

Сооснователь приложения Tooba, дагестанец Мухаммад Амирагаев стал номинантом рейтинга в категории «Социальные практики» по версии Forbes в 2020 году. Приложение сделало во много раз проще оказание благотворительной помощи и обеспечило прозрачность сборов.

Житель Дагестана стал номинантом Forbes благодаря разработанному приложению
Общество

В рейтинг вошло 30 лиц РФ, возраст которых менее 30 лет. Главная идея разработки, которую предложил Мухаммад, максимальная простота для каждого участника благотворительности – и для тех, кому нужна помощь ,и для тех, кто хочет её оказать.

Организаторы подчеркнули, что приложение Tooba является совершенно бесплатным и не получает комиссионных сборов с переводов любых средств.

К разработке дагестанцев выразили интерес и иностранные государства.

Более подробную информацию об участнике рейтинга и разработке можно узнать по ссылке  https://www.forbes.ru/profile/398369-muhammad-amiragaev

 

Прочитано 115 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top