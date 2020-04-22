ЗАМАНА - Магарамкентский район присоединился к акции "Тележки добра"

Магарамкентский район присоединился к акции "Тележки добра"

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22 апреля, 2020. Среда 12:29
Магарамкентский район присоединился к акции &quot;Тележки добра&quot;

В Магарамкентском районе продолжают идти благотворительные акции, направленные на поддержку жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за коронавирусной эпидемии.

Магарамкентский район присоединился к акции "Тележки добра"
Общество

"Тележка добра" — акция в рамках Всероссийского проекта «Мы вместе». Продукты в рамках благотворительной акции вручаются малоимущим пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями.

 

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