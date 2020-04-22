В магазинах Хасавюрта проверили соблюдение санитарных норм в условиях пандемии
- Автор Мадина
- 22 апреля, 2020. Среда 12:24
21 апреля межведомственная рабочая команда из числа работников администрации Хасавюрта и управления гражданского обороны организуют мероприятия по проверке магазинов на предмет соблюдения рекомендаций Роспотребназора РД по профилактике коронавируса.
Команда проверяет наличие антисептических средств у входов магазинов, средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) у кассиров и консультантов, установления разметочных линий для соблюдения социальной дистанции и других требований. Первым делом команда проверяет наличие документов на включения в реестр организаций Роспотребнадзора Дагестана, имеющих право на работу в условиях режима самоизоляции.
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