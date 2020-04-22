ЗАМАНА - Цены на продукты не меняются, дорожают только ввозимые товары

Цены на продукты не меняются, дорожают только ввозимые товары

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22 апреля, 2020. Среда 12:19
Цены на продукты не меняются, дорожают только ввозимые товары

Стоимость собственной выращиваемой продукции в России не увеличивается, виден рост лишь на импортные товары. Об этом пишет «Мирмол», ссылаясь на Минпромторг России.

Цены на продукты не меняются, дорожают только ввозимые товары
Общество

Собственные резервы продуктов постоянно увеличиваются с расчетом на минимум в 2 месяца, сообщил руководитель министерства Денис Мантуров.

 

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