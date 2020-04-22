Собственные резервы продуктов постоянно увеличиваются с расчетом на минимум в 2 месяца, сообщил руководитель министерства Денис Мантуров.
Цены на продукты не меняются, дорожают только ввозимые товары
- Автор Мадина
- 22 апреля, 2020. Среда 12:19
Стоимость собственной выращиваемой продукции в России не увеличивается, виден рост лишь на импортные товары. Об этом пишет «Мирмол», ссылаясь на Минпромторг России.
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