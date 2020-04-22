В швейной фабрике «Лавантель» города Хасавюрта по указу руководителя Минпромэнерго РД Сайгидпаши Умаханова наладили производство защитных костюмов и халатов для сотрудников больниц.

Накануне с процессом создания костюмов в рамках рабочего визита в ООО «Лавантель» познакомился первый замглавы администрации Корголи Корголиев.

Как поделились с ним специалисты, создание одного защитного костюма по времени занимает чуть более 30 минут. За день сотрудники фабрики могут сшить больше 500 отвечающих всем стандартам костюмов.

Первая партия защитных костюмов, заметим, будет отправлена в хасавюртовскую ЦГБ.