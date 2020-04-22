ЗАМАНА - Вылов рыбы в Дагестане увеличился в 5 раз

Вылов рыбы в Дагестане увеличился в 5 раз

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22 апреля, 2020. Среда 08:11
Вылов рыбы в Дагестане увеличился в 5 раз

В РД с начала текущего года объем вылова рыбы увеличился в 5 раз по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Вылов рыбы в Дагестане увеличился в 5 раз
Общество

В общем в республике добыли 5,3 тысячи тонн рыбы.   Так, в первом квартале 2020 года добыто примерно 4,5 тысяч тонн обыкновенной кильки, когда в прошлом году за этот же период времени — 237 тонн», — передали ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении (СКТУ) Росрыболовства. С начала 2020 года в Дагестане выдано 193 разрешения на промышленный и прибрежный вылов рыбы, а также подписано 978 договоров на неодуемые виды рыб. При этом рыбаки подчеркивают проблемы с реализацией продукции из-за неблагополучной эпидобстановки в Дагестане, связанной с инфекцией коронавируса. С 15 апреля по 15 июня 2020 года для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна введен полный запрет на любительскую и спортивную рыбалку.

 

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