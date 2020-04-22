Вылов рыбы в Дагестане увеличился в 5 раз

В общем в республике добыли 5,3 тысячи тонн рыбы. Так, в первом квартале 2020 года добыто примерно 4,5 тысяч тонн обыкновенной кильки, когда в прошлом году за этот же период времени — 237 тонн», — передали ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении (СКТУ) Росрыболовства. С начала 2020 года в Дагестане выдано 193 разрешения на промышленный и прибрежный вылов рыбы, а также подписано 978 договоров на неодуемые виды рыб. При этом рыбаки подчеркивают проблемы с реализацией продукции из-за неблагополучной эпидобстановки в Дагестане, связанной с инфекцией коронавируса. С 15 апреля по 15 июня 2020 года для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна введен полный запрет на любительскую и спортивную рыбалку.