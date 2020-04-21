Данных упаковок хватит, чтобы снять потребности основных медицинских учреждений субъектов Северо-Кавказского Федерального округа на несколько дней. В ближайшее время они поступят во все территории.
Юрий Чайка отметил, что невозможно не сопереживать ситуации, в которой оказался медперсонал. Медицинским работникам нужно непрерывно контактировать с людьми, пациентами с разными диагнозами, а средств индивидуальной защиты для них хватает не всегда. Также он подчеркнул, что органы региональной власти должны поддерживать инициативы и поощрять представителей бизнеса и гражданского общества, которые также смогут помочь медработникам в период распространения коронавирусной инфекции.
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Отметим, что на 21 апреля в СКФО в общей сложности зарегистрировано 1796 случаев заражения COVID-19. За сутки количество подтверждённых диагнозов возросло на 211.
Выздоровели и выписались из медучреждений 161 человек. В больницах округа в тяжелом состоянии 86 пациентов, в состоянии средней тяжести – 426.
Юрий Чайка закупил комплекты одноразовых масок и перчаток за счёт собственных средств.
- Автор Габи
- 21 апреля, 2020. Вторник 17:20
Из-за широкого распространения новой коронавирусной инфекции у медперсонала в регионах СКФО резко обострилась потребность в средствах индивидуальной защиты.
Полпред Президента страны в СКФО Юрий Чайка закупил комплекты одноразовых масок и перчаток на собственные финансовые средства.
Данных упаковок хватит, чтобы снять потребности основных медицинских учреждений субъектов Северо-Кавказского Федерального округа на несколько дней. В ближайшее время они поступят во все территории.
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