80% школ РД находятся в сельской местности. В большинстве из них нет привычного жителям городов широкополосного Интернета. Помимо этого, не у каждого дома есть компьютеры и далеко не каждому доступны смартфоны и прочие гаджеты. Проблемы, которые возникают в процессе дистанционного обучения, прокомментировала министр образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова. Она отметила, что общеобразовательным учреждениям предложены различные методы проектирования учебного процесса удалённо. Так, например, для педагогов, у которых нет возможности работать с учениками из-за отсутствия Интернета, сформирована и размещена на сайте Республиканского центра дистанционного обучения детей-инвалидов база учебно-методических разработок.

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