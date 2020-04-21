ЗАМАНА - Дагестанские школьники находятся на дистанционном обучении

Дагестанские школьники находятся на дистанционном обучении

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21 апреля, 2020. Вторник 16:30
Дагестанские школьники находятся на дистанционном обучении

Школьники Дагестана находятся на дистанционном обучении в связи с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день они, как никогда ранее, просятся в «живую» школу, а в нынешних условиях получают задания онлайн. Не каждая семья, да и педагоги были готовы к такому формату обучения.

Дагестанские школьники находятся на дистанционном обучении
Общество

80% школ РД находятся в сельской местности. В большинстве из них нет привычного жителям городов широкополосного Интернета. Помимо этого, не у каждого дома есть компьютеры и далеко не каждому доступны смартфоны и прочие гаджеты. Проблемы, которые возникают в процессе дистанционного обучения, прокомментировала министр образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова. Она отметила, что общеобразовательным учреждениям предложены различные методы проектирования учебного процесса удалённо. Так, например, для педагогов, у которых нет возможности работать с учениками из-за отсутствия Интернета, сформирована и размещена на сайте Республиканского центра дистанционного обучения детей-инвалидов база учебно-методических разработок.

Подробнее читайте на официальном сайте издания "Дагестанская правда"

 

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