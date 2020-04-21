ЗАМАНА - В Бакулевский центр доставлено 34 тонны овощной продукции из Дагестана

В Бакулевский центр доставлено 34 тонны овощной продукции из Дагестана

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21 апреля, 2020. Вторник 15:56
В Бакулевский центр доставлено 34 тонны овощной продукции из Дагестана

В Национальный исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, часть которого пришлось перепрофилировать для лечения больных COVID-19, доставлено 34 тонны молодой капусты из Дагестана.

В Бакулевский центр доставлено 34 тонны овощной продукции из Дагестана
Общество

Как проинформировали в пресс-службе Постпредства Республики Дагестан в Москве, в церемонии передачи гуманитарного груза участвовали первый заместитель Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте России Гамзат Гамзатов, сотрудники Постпредства, представители ОП РФ и медцентра.

Гамзат Гамзатов подчеркнул, что эта инициатива уроженцев Дагестана логично вписывается во всероссийскую акцию «Спасибо врачам». Кроме того, он отметил, что это только первый шаг и в будущем экологически чистая продукция дагсельхозпроизводителей поступит в большинство медицинских учреждений Москвы и области.

Представители Бакулевского центра поблагодарили руководство Дагестана и всех дагестанцев за подобное внимание к деятельности врачей в это непростое для них время и выразили уверенность, что подобные акции, несомненно повышают настроение и энтузиазм медперсонала.

 

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