Самый эффективный способ не заболеть – это просто побыть дома

Заняты ли вы чем-нибудь еще помимо пчеловодства?

Да, изучаю медоносные растения, их влияние на развитие пчеловодства в условиях Дагестана. Я состою в многих общественно-политических организациях и интересуюсь общественно-политической жизнью республики, а также воспитанием внуков.

Какие изменения трудности возникли во время болезни коронавируса?

Главная сложность заключается в том, что люди попали в непривычную для себя обстановку. Они, может, и мечтали не ходить на работу, но по факту привыкли к некоторому темпу жизни, к ее устройству. Естественно, люди нервничают. Само по себе отсутствие привычных вещей, вызывает тревогу, стресс. И эти тревогу и стресс хорошо бы, с одной стороны, осознавать, потому что иначе выливаются они на тех, кто под руку подвернулся. Главное, не срывать свою злость от происходящей вокруг неопределенности на близком человеке. Запрет на выезд вызывают некоторые неубства. Мне, например, никак не попасть на пасеку к пчелам, так как они находятся в районе. Сейчас очень много факторов тревоги: коронавирус, экономическая ситуация, смена привычного образа жизни в ситуации карантина или самоизоляции. Бесконечные страх за своих родителей и родственников, негативный информационный поток, который, кажется, больше вредит, чем помогает. Это все вызывает сильную тревогу. Человеку нужно осознавать, что с ним происходит. Тогда люди способны более-менее с этим справляться.

Действие первое, очень важно это обсуждать с близким человеком, который здраво смотрит на ситуацию. С кем-то поделиться тревогами и страхами, услышать что-то ободряющее в ответ. Не надо держать все в себе, нужно просить поддержки у близких. Второе - важна физическая активность. Гулять по улице одиночно. Вышел на улицу и прошелся, минут 30–40, час. А также дома можно себя занять мытьем полов дома, перебиранием вещей, очищением полок от ненужных вещей, чем и я занимаюсь. Монотонная физическая деятельность успокаивает.

На данный момент довольно сильно подорожали лимон, имбирь чеснок и мед. Многие думают, что они являются теми самими продуктами, которые могут вылечить болезнь или защитить от нее. Что вы думаете по этому поводу? Насколько велика польза от этих продуктов в борьбе с коронавирусом?

Наша иммунная система является лучшей защитой от вирусных инфекций. Однако для того, чтобы отражать атаки болезнетворных агентов, необходимо поддерживать с помощью определенных продуктов, содержащих витамины и полезные вещества. В борьбе с коронавирусом народные средства хороши, которые укрепляют иммунную систему человека. Чеснок, имбирь, лимон и пчелопродукты (мед, настойка прополиса, перга, пыльца, маточное молочко, пчелиный яд) влияют на укрепление и защиту иммунитета от коронавирусной инфекции. Подорожавшие в условиях пандемии имбирь, чеснок, мед и лимоны включают большое количество витамина С, но лидер по его содержанию является шиповник. Серьезный источник витамина С полезен и помогает организму в борьбе с инфекциями. Также не стоит забывать о витамине Е. Он усиливает выработку антител и повышает реакцию клеток иммунной системы. Чтобы восполнить запасы витамина Е, советую есть темный мед, орехи и семена. В четверти стакана обычных семечек подсолнуха содержится почти вся дневная доза витамина Е! Чеснок и имбирь содержат фитонциды, которые обладают возможностью убивать микроорганизмы.

Что вы сможете сказать людям, которые скупают мед и лимоны килограммами, тем самым повышая их цену и опустошая прилавки?

Можно их заменить другими продуктами питания. Кроме имбиря и чеснока, фитонцидами очень богаты лук, редис, редька, капуста, а также лук странный (дикий лук - халияр), черемша (дикий чеснок). Их много в этот период продается на рынках. Поэтому большее потребление этих продуктов какую-то пользу принесет людям. В конце концов, самый эффективный способ не заболеть – это просто побыть дома, пока не пройдет эпидемия и избегать массового скопления людей.

Какие советы вы можете дать для более эффективного (с большей пользой для здоровья) употребления меда?

Врачи, апитерапевты, микробиологи, экологи пребывают в вечном поиске чудо-продуктов, которые нас лечат, омолаживают, продлевают жизнь, насыщают микроэлементами. К числу целебных, проверенных временем продуктов относится все, что можно отыскать в пчелиных ульях. Мед, прополис, перга, маточное молочко, пыльца – уникальны по своим свойствам и подходят практически любому. Естественно, при отсутствии аллергии на пчелопродукты. Мёд и другие пчелопродукты не являются панацеей и не исключают прием фармакологических препаратов в острый период заболевания. Однако они весьма эффективны в комплексной терапии, в периоды восстановления после болезни, в качестве средства, увеличивающего резистентность к различным инфекциям, позволяющего противостоять неблагоприятным условиям внешней среды, снижающего умственную и физическую утомляемость, предотвращающего рецидивы хронических заболеваний; средства, способного продлить годы активной жизни; средства, сохраняющего красоту и молодость.

Мед известен своим потрясающим эффектом в лечении многих заболеваний — ОРЗ, кашель, воспаления, нервные расстройства, но продукция пчеловодства является активной биологической добавкой, в уникальном составе, который подарила нам сама Матушка-Природа.

Прополис является лидером среди остальных продуктов пчеловодства, используемых для повышения иммунитета, благодаря содержанию полного состава микроэлементов и аминокислот, которые необходимы человеку.

Перга употребляются для повышения иммунитета, она прошла натуральную обработку, лучше усваивается и обладает более высокой пищевой ценностью и богатством витаминов, с длительным сроком хранения. Перга смешивается с медом, настойкой прополиса и все это тщательно перемешивается и употребляется пол часа до еды по одной столовой ложки. Такая подпитка организма позволит противостоять вирусам и стрессам, поднять уровень гемоглобина, улучшить аппетит, снизить холестерин.

Продукты пчеловодства хороши и для профилактики, и для лечения болезней!