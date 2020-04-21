Руководители детских садов на это время решили начать удаленное сопровождение. Воспитатели, логопеды и другие специалисты всё время поддерживают связь с родителями детей, консультируют их по вопросам организации времяпровождения детей в режиме самоизоляции, а также об организации индивидуального формирования у детей родителями исходных представлений об окружающем мире, развития кругозора и интеллектуального мышления.
Детские сады Дербента перешли на дистанционное сопровождение
- Автор Мадина
- 21 апреля, 2020. Вторник 15:30
Во время режима самоизоляции перед детскими дошкольными учреждениями возник вопрос о непрерывности воспитательно-образовательного процесса с детьми. Сведения об этом опубликованы на сайте газеты «Дербентские новости».
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