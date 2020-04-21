В Сергокалинском районе установлены круглосуточные блокпосты

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Сергокалинском районе достигло 29 человек. С целью недопущения дальнейшего распространения инфекции и ухудшения эпидемиологической ситуации, введено ограничение на въезд на территорию района и выезд из него. ​

На въездах установлены пропускные пункты для проезда специального транспорта различных служб жизнеобеспечения и транспорта, занимающегося доставкой продовольствия. Работники служб жизнеобеспечения должны иметь при себе паспорт и справку с места работы. Водителям транспорта, доставляющего продовольственные товары, необходимо предъявить документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности. Также производятся санитарная обработка дезинфектантами колес автотранспорта и термометрия. ​ ​

Водители, въезжающие и выезжающие без серьезного основания, будут привлечены к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ.​