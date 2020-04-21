ЗАМАНА - Ушел из жизни Станислав Магомедсаламович Гаджиев

Ушел из жизни Станислав Магомедсаламович Гаджиев

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21 апреля, 2020. Вторник 11:54
Ушел из жизни Станислав Магомедсаламович Гаджиев

Скончался Станислав Магомедсаламович Гаджиев - советский самбист и спортсмен вольного стиля, многократный призёр чемпионатов СССР, спортивный функционер, государственный деятель, Депутат Верховного Совета Республики Дагестан, Станислав Гаджиев длительный период времени занимал должность заместителя председателя Федерации вольной борьбы РСФСР, руководил федерацией профсоюзов РД.

Ушел из жизни Станислав Магомедсаламович Гаджиев
Общество

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал Рамазан Абдулатипов.

 

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