Об этом в своем аккаунте в Instagram написал Рамазан Абдулатипов.
Ушел из жизни Станислав Магомедсаламович Гаджиев
- Автор Мадина
- 21 апреля, 2020. Вторник 11:54
Скончался Станислав Магомедсаламович Гаджиев - советский самбист и спортсмен вольного стиля, многократный призёр чемпионатов СССР, спортивный функционер, государственный деятель, Депутат Верховного Совета Республики Дагестан, Станислав Гаджиев длительный период времени занимал должность заместителя председателя Федерации вольной борьбы РСФСР, руководил федерацией профсоюзов РД.
Последнее от Мадина
- Энергетики Дагестана восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение насосной станции пригорода Махачкалы
- В Цунтинском районе ученикам из многодетных семей начали выдавать компьютеры
- Желание врача: сделать так, чтобы сохранить каждую жизнь
- В Сулейман-Стальском районе обсудили новые ограничительные меры
- В Кайтагском районе усилен режим повышенной готовности