ЗАМАНА - В Цунтинском районе ученикам из многодетных семей начали выдавать компьютеры

В Цунтинском районе ученикам из многодетных семей начали выдавать компьютеры

Автор
21 апреля, 2020. Вторник 11:33
В Цунтинском районе ученикам из многодетных семей начали выдавать компьютеры В Цунтинском районе ученикам из многодетных семей начали выдавать компьютеры

В Цунтинском районе ученикам школ из многодетных, малоимущих семей выдали ноутбуки на время режима самоизоляции, дабы дети могли обучаться удаленно. Об этом пишет пресс-служба администрации района.

В Цунтинском районе ученикам из многодетных семей начали выдавать компьютеры
Общество

С 6 апреля больше 70 компьютеров, ноутбуков и нетбуков было выдано ученикам и учителям школ во временное пользование для дистанционного обучения.

 

Прочитано 32 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top