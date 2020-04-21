С 6 апреля больше 70 компьютеров, ноутбуков и нетбуков было выдано ученикам и учителям школ во временное пользование для дистанционного обучения.
В Цунтинском районе ученикам из многодетных семей начали выдавать компьютеры
- Автор Мадина
- 21 апреля, 2020. Вторник 11:33
В Цунтинском районе ученикам школ из многодетных, малоимущих семей выдали ноутбуки на время режима самоизоляции, дабы дети могли обучаться удаленно. Об этом пишет пресс-служба администрации района.
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