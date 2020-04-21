ЗАМАНА - Магомед Курбанов провёл заседание оперативного штаба

Магомед Курбанов провёл заседание оперативного штаба

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21 апреля, 2020. Вторник 11:09
Магомед Курбанов провёл заседание оперативного штаба

В администрации района под контролем руководителя района Магомеда Курбанова прошло регулярное собрание оперативного штаба по защите от распространения коронавируса в МР «Табасаранский район». Об этом пишут в пресс-службе администрации МР «Табасаранский район».

Магомед Курбанов провёл заседание оперативного штаба
Общество

В собрании участвовали заместители руководителя администрации и члены оперативного штаба. В процессе собрания был обговорен комплекс принимаемых мер по предупреждению появления и распространения коронавируса на территории района. Начиная собрание, лидер района подчеркнул, что оперативный штаб контролирует в районе режим повышенной готовности. На въездах в район размещены блокпосты, работники полиции совершают патрулирование.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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