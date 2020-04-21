В администрации района под контролем руководителя района Магомеда Курбанова прошло регулярное собрание оперативного штаба по защите от распространения коронавируса в МР «Табасаранский район». Об этом пишут в пресс-службе администрации МР «Табасаранский район».

В собрании участвовали заместители руководителя администрации и члены оперативного штаба. В процессе собрания был обговорен комплекс принимаемых мер по предупреждению появления и распространения коронавируса на территории района. Начиная собрание, лидер района подчеркнул, что оперативный штаб контролирует в районе режим повышенной готовности. На въездах в район размещены блокпосты, работники полиции совершают патрулирование. Подробнее можно прочитать тут.