Муфтият Дагестана сообщил о дате начала месяца Рамазан

Муфтият республики, врачи и все органы исполнительной власти ежедневно призывают граждан нашего региона к самоизоляции..

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Шамиль Алиханов призывал верующих республики совершать все богослужения дома, включая таравих-намазы и все намазы, которые совершаются в святые ночи. Также он рекомендовал не посещать кладбища и места скопления людей.

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Для удобства населения в официальном инстаграм-аккаунте Муфтията Дагестана будет каждый день транслироваться чтение священного Корана, а также различные проповеди. Помимо этого, будут проходить прямые эфиры, в процессе которых каждый желающий сможет задать в онлайн-режиме интересующий его вопрос.

Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"