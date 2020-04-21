ЗАМАНА - Муфтият Дагестана сообщил о дате начала месяца Рамазан

Муфтият Дагестана сообщил о дате начала месяца Рамазан

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21 апреля, 2020. Вторник 00:29
Муфтият Дагестана сообщил о дате начала месяца Рамазан

Муфтият Дагестана сообщил о дате начала месяца Рамазан и призвал мусульман совершать таравих-намазы дома. По слова Председателя Муфтията республики Дагестан Шамиля Алиханова предварительно начало священного месяца выпадает на 25 апреля.

Муфтият Дагестана сообщил о дате начала месяца Рамазан
Общество

Муфтият республики, врачи и все органы исполнительной власти ежедневно призывают граждан нашего региона к самоизоляции..

Шамиль Алиханов призывал верующих республики совершать все богослужения дома, включая таравих-намазы и все намазы, которые совершаются в святые ночи. Также он рекомендовал не посещать кладбища и места скопления людей.

Для удобства населения в официальном инстаграм-аккаунте Муфтията Дагестана будет каждый день транслироваться чтение священного Корана, а также различные проповеди. Помимо этого, будут проходить прямые эфиры, в процессе которых каждый желающий сможет задать в онлайн-режиме интересующий его вопрос.

Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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