С очередным обращением к жителям Дагестана выступил врач-дерматолог (ординатор) Республиканского кожно-венерологического диспансера г. Махачкалы Умалат Агаханов. Полный текст его обращения можно прочесть здесь
Умалат Агаханов прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом
- Автор Габи
- 20 апреля, 2020. Понедельник 17:41
Сложившаяся в регионе ситуация с новой коронавирусной инфекцией заставляет каждого медицинского работника, в независимости от специализации, сплачиваться и оказывать помощь друг другу.
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