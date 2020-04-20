ЗАМАНА - Умалат Агаханов прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом

Умалат Агаханов прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом

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20 апреля, 2020. Понедельник 17:41
Умалат Агаханов прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом

Сложившаяся в регионе ситуация с новой коронавирусной инфекцией заставляет каждого медицинского работника, в независимости от специализации, сплачиваться и оказывать помощь друг другу.

Умалат Агаханов прокомментировал сложившуюся ситуацию с коронавирусом
Общество

С очередным обращением к жителям Дагестана выступил врач-дерматолог (ординатор) Республиканского кожно-венерологического диспансера г. Махачкалы Умалат Агаханов. Полный текст его обращения можно прочесть здесь

 

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