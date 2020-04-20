Безработные автоматически получат максимальное пособие по безработице

Новым безработным людям автоматически выдадут максимальное пособие по безработице и дополнительную выплату на детей на три месяца. Об этом пишут на официальной странице премьер-министра Дагестана Артема Здунова в Instagram.

Пособие по безработице, равное минимальному размеру оплаты труда (12130 рублей), в апреле-июне будут выдавать людям, оставшимся без работы после 1 марта текущего года и зарегистрированные в качестве безработных. Такой указ Правительство РФ опубликовали 17 апреля.

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Если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя, остались без работы после 1 марта и зарегистрированы безработными, то на каждого ребенка будет назначена доплата по 3 тысячи рублей одному из родителей.

Увеличенное пособие и доплату людям будут выдавать с момента регистрации в качестве оставшегося без работы в апреле, мае и июне. Подробнее можно прочитать тут.