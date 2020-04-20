Пора осознать реальность

Республика Дагестан по числу заразившихся занимает далеко не последние места. Количество пациентов все растет и растет, а число гуляющих по улицам не уменьшается. Подобное поведение граждан приводит к более жестким мерам: теперь за нарушение самоизоляции работники МВД могут задержать, провести беседу и оштрафовать. Режим самоизоляции предполагает именно самоизоляцию, а не ранние летние каникулы. Гуляя по улицам, вы подвергаете опасности и себя, и окружающих. Нужно помнить, что сейчас больше всего ответственности лежит на врачах. Стоит не забывать о них и о том, что они трудятся 24/7. Необходимо отбросить свои прихоти и оставаться дома, защищая себя и сограждан. Будьте здоровы!