ЗАМАНА - Пора осознать реальность

Пора осознать реальность

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20 апреля, 2020. Понедельник 17:17
Пора осознать реальность

Как мы уже все знаем, количество заболевших коронавирусом в России и в Дагестане растет.

Пора осознать реальность
Общество

Республика Дагестан по числу заразившихся занимает далеко не последние места. Количество пациентов все растет и растет, а число гуляющих по улицам не уменьшается. Подобное поведение граждан приводит к более жестким мерам: теперь за нарушение самоизоляции работники МВД могут задержать, провести беседу и оштрафовать. Режим самоизоляции предполагает именно самоизоляцию, а не ранние летние каникулы. Гуляя по улицам, вы подвергаете опасности и себя, и окружающих. Нужно помнить, что сейчас больше всего ответственности лежит на врачах. Стоит не забывать о них и о том, что они трудятся 24/7.  Необходимо отбросить свои прихоти и оставаться дома, защищая себя и сограждан. Будьте здоровы!

 

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