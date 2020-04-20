ЗАМАНА - В Избербаше созданы отряды дружинников

В Избербаше созданы отряды дружинников

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20 апреля, 2020. Понедельник 13:36
В Избербаше созданы отряды дружинников

При оперативном штабе по недопущению распространения COVID-19 в Избербаше сформировали отряды дружинников. Об этом  сообщают в пресс-службе администрации города.

В Избербаше созданы отряды дружинников
Общество

Членами отрядов будут патрулироваться места общественного скопления и вестись разъяснительная беседа с жителями о необходимости соблюдать режим повышенной готовности и правила профилактики коронавирусной инфекции.

Каждое общественное пространство будет находиться под непрерывным наблюдением. Кроме того, доступ к городским паркам и скверам на время ограничат до улучшения ситуации с пандемией. Дружинники будут оказывать помощь сотрудникам полиции выявлять нарушителей функционирующего на территории республики режима самоизоляции.

 

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