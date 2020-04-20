При оперативном штабе по недопущению распространения COVID-19 в Избербаше сформировали отряды дружинников. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Членами отрядов будут патрулироваться места общественного скопления и вестись разъяснительная беседа с жителями о необходимости соблюдать режим повышенной готовности и правила профилактики коронавирусной инфекции.

Каждое общественное пространство будет находиться под непрерывным наблюдением. Кроме того, доступ к городским паркам и скверам на время ограничат до улучшения ситуации с пандемией. Дружинники будут оказывать помощь сотрудникам полиции выявлять нарушителей функционирующего на территории республики режима самоизоляции.