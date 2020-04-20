В Избербаше созданы отряды дружинников
- Автор Габи
- 20 апреля, 2020. Понедельник 13:36
При оперативном штабе по недопущению распространения COVID-19 в Избербаше сформировали отряды дружинников. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.
Членами отрядов будут патрулироваться места общественного скопления и вестись разъяснительная беседа с жителями о необходимости соблюдать режим повышенной готовности и правила профилактики коронавирусной инфекции.
Каждое общественное пространство будет находиться под непрерывным наблюдением. Кроме того, доступ к городским паркам и скверам на время ограничат до улучшения ситуации с пандемией. Дружинники будут оказывать помощь сотрудникам полиции выявлять нарушителей функционирующего на территории республики режима самоизоляции.
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