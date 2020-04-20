Дагестанский Центр защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» создал горячую линию для того, чтобы можно было поддержать психологическое здоровье тех, кто во время пандемии претерпевает семейные проблемы.
В Центре отметили, что на горячую линию может позвонить любой человек, который сейчас находится на самоизоляции и чувствует страх, одиночество или переживает семейные конфликты и имеет прочие семейные проблемы.
На звонки отвечают профессиональные психологи.
8 800 350 21 55 – позвонить на этот номер может любой житель России бесплатно и анонимно.
Контакты:
+79618379111 - заместитель директора Фарида Бахшиева
+79886477302 - директор Евгения Величкина
Сайт: dagmama.ru
Инстаграм: dagmama.ru
Более подробную информацию можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан"