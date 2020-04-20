ЗАМАНА - В Дагестане начала работать горячая линия по профилактике разводов

В Дагестане начала работать горячая линия по профилактике разводов

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20 апреля, 2020. Понедельник 00:30
В Дагестане начала работать горячая линия по профилактике разводов

В Дагестане начала работать горячая линия по профилактике разводов во время самоизоляции. Психологи прогнозируют всплеск разводов в стране после режима повышенной готовности, где граждане оказались в условиях самоизоляции. На сегодняшний день данный всплеск уже имеет место быть в Китае и других странах, которые переживают карантинные меры.

В Дагестане начала работать горячая линия по профилактике разводов
Общество

Дагестанский Центр защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» создал горячую линию для того, чтобы можно было поддержать психологическое здоровье тех, кто во время пандемии претерпевает семейные проблемы.

В Центре отметили, что на горячую линию может позвонить любой человек, который сейчас находится на самоизоляции и чувствует страх, одиночество или переживает семейные конфликты и имеет прочие семейные проблемы.
На звонки отвечают профессиональные психологи.

8 800 350 21 55 – позвонить на этот номер может любой житель России бесплатно и анонимно.

Контакты:
+79618379111 - заместитель директора Фарида Бахшиева
+79886477302 - директор Евгения Величкина
Сайт: dagmama.ru
Инстаграм: dagmama.ru 

Более подробную информацию можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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