В Дагестане начала работать горячая линия по профилактике разводов

В Дагестане начала работать горячая линия по профилактике разводов во время самоизоляции. Психологи прогнозируют всплеск разводов в стране после режима повышенной готовности, где граждане оказались в условиях самоизоляции. На сегодняшний день данный всплеск уже имеет место быть в Китае и других странах, которые переживают карантинные меры.

Дагестанский Центр защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» создал горячую линию для того, чтобы можно было поддержать психологическое здоровье тех, кто во время пандемии претерпевает семейные проблемы.

В Центре отметили, что на горячую линию может позвонить любой человек, который сейчас находится на самоизоляции и чувствует страх, одиночество или переживает семейные конфликты и имеет прочие семейные проблемы.

На звонки отвечают профессиональные психологи.

8 800 350 21 55 – позвонить на этот номер может любой житель России бесплатно и анонимно.

Контакты:

+79618379111 - заместитель директора Фарида Бахшиева

+79886477302 - директор Евгения Величкина

Сайт: dagmama.ru

Инстаграм: dagmama.ru

Более подробную информацию можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан"