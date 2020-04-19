ЗАМАНА - Минздрав Дагестана прокомментировал ситуацию с закрытием роддома в Буйнакске

Минздрав Дагестана прокомментировал ситуацию с закрытием роддома в Буйнакске

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19 апреля, 2020. Воскресенье 20:28
Минздрав Дагестана прокомментировал ситуацию с закрытием роддома в Буйнакске

В одном из пабликов социальной сети Instagram опубликовали жалобу о том, что в Буйнакске закрыт роддом. Сообщается, что отказывают в приёме даже в экстренных ситуациях, рожениц сразу перенаправляют в медицинские учреждения дагестанской столицы.

Минздрав Дагестана прокомментировал ситуацию с закрытием роддома в Буйнакске
Общество

По поводу этой ситуации дали комментарии в Минздраве РД. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день согласно постановлению Роспотребнадзора по Буйнакску закрыт приём рожениц в родильном отделении буйнакской центральной городской больницы из-за того, что у одного из работников стационара выявили первичный положительный тест на коронавирус. Каждый медицинский работник, который был в контакте, отправлен на карантин, у них тоже взяли первичные тесты. Карантин в роддоме будем длится до 30 апреля.

Осуществлять перевозку беременных в родильные стационары столицы республики будут бригады скорой помощи, по графику, который опубликован на странице министерства в Instagram-аккаунте. Сегодня, 19 апреля, рожениц из Буйнакска принимает Республиканский перинатальный центр.

 

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