ЗАМАНА - В селах Хасавюртовского района провели очередные дезинфекционные мероприятия

В селах Хасавюртовского района провели очередные дезинфекционные мероприятия

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19 апреля, 2020. Воскресенье 16:54
В селах Хасавюртовского района провели очередные дезинфекционные мероприятия

Накануне в каждом поселении Хасавюртовского района провели очередные дезинфекционные мероприятия с применением спецтехники, которые направлены на обеззараживание территорий общественных мест, придворовых территорий, улиц и социальных объектов сел.

В селах Хасавюртовского района провели очередные дезинфекционные мероприятия
Общество

Глава села Эндирей Ирази Абсаламов отметил, что в каждом поселении района каждый день в плановом режиме проходят противоэпидемические санитарно-профилактические дезинфекционные мероприятия и их будут проводить до того, пока существующая ситауция не изменится в лучшую сторону. Жители сел всячески оказывают поддержку и помогают в мероприятиях. Они соблюдают режим самоизоляции, понимая, что все предпринимаемые властями меры направлены в первую очередь для их безопасности. 

 

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