В селах Хасавюртовского района провели очередные дезинфекционные мероприятия

Глава села Эндирей Ирази Абсаламов отметил, что в каждом поселении района каждый день в плановом режиме проходят противоэпидемические санитарно-профилактические дезинфекционные мероприятия и их будут проводить до того, пока существующая ситауция не изменится в лучшую сторону. Жители сел всячески оказывают поддержку и помогают в мероприятиях. Они соблюдают режим самоизоляции, понимая, что все предпринимаемые властями меры направлены в первую очередь для их безопасности.