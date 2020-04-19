Глава села Эндирей Ирази Абсаламов отметил, что в каждом поселении района каждый день в плановом режиме проходят противоэпидемические санитарно-профилактические дезинфекционные мероприятия и их будут проводить до того, пока существующая ситауция не изменится в лучшую сторону. Жители сел всячески оказывают поддержку и помогают в мероприятиях. Они соблюдают режим самоизоляции, понимая, что все предпринимаемые властями меры направлены в первую очередь для их безопасности.
В селах Хасавюртовского района провели очередные дезинфекционные мероприятия
- Автор Габи
- 19 апреля, 2020. Воскресенье 16:54
Накануне в каждом поселении Хасавюртовского района провели очередные дезинфекционные мероприятия с применением спецтехники, которые направлены на обеззараживание территорий общественных мест, придворовых территорий, улиц и социальных объектов сел.
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