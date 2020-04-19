ЗАМАНА - В Гумбетовском районе противостоят коронавирусной инфекции

В Гумбетовском районе противостоят коронавирусной инфекции

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19 апреля, 2020. Воскресенье 16:28
В Гумбетовском районе противостоят коронавирусной инфекции

В Гумбетовском районе организовали комплексную систематическую, слаженную деятельность по профилактике новой коронавирусной инфекции. Согласно данным, представленным муниципалитетом, сформированы дезбарьеры, работают контрольно-пропускные посты, которые регламентируют движение автомобилей. Дезинфицировать объекты помогла пожарная часть №45.

В Гумбетовском районе противостоят коронавирусной инфекции
Общество

В районе под руководством главы МО «Гумбетовский район» Хаджимурада Магомедова функционируют Оперативный штаб по организации и проведению мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 и Санитарно-эпидемиологическая комиссия по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что во всех сёлах Гумбета сформированы штабы по предотвращению распространения коронавируса, к деятельности на постах привлечены специалисты Гумбетовского молцентра и представители ДРОО «Молодежь Гумбетовского района», активисты поселений совместно с работниками полиции следят за ситуацией, чтобы граждане не нарушали режим повышенной готовности.

25 тонн средств дезинфекции распределили среди поселений района, специальным раствором проводят обработку объектов соцкультбыта, общественных мест, мечетей, улиц и прочих территорий. Администрацией района были розданы 2 200 медицинских масок. Жители Гумбета активно участвуют в акциях #Мывместе, #Оставайтесьдома и в прочих проектах, которые призваны оградить людей от заражения новой коонавирусной инфекцией и избежать дефицита продуктов. Совместно с фондами «Инсан» и «Чистое сердце» организовали раздачу продовольственных наборов нуждающимся.

 

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