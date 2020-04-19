Васильев проинформировал о мерах про противодействию коронавируса в регионе, в частности запуске производства кислородных коек на базе завода «Дагдизель».
В Дагестане наладят производство аппаратов ИВЛ и кислородных коек
- Автор Габи
- 19 апреля, 2020. Воскресенье 00:20
В Республике Дагестан планируется наладить производство аппаратов ИВЛ и кислородных коек. Данную информацию накануне, 17 апреля, в интервью телеканалу РОССИЯ 24 сообщил глава республики Владимир Васильев.
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