ЗАМАНА - В Дагестане наладят производство аппаратов ИВЛ и кислородных коек

В Дагестане наладят производство аппаратов ИВЛ и кислородных коек

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19 апреля, 2020. Воскресенье 00:20
В Дагестане наладят производство аппаратов ИВЛ и кислородных коек

В Республике Дагестан планируется наладить производство аппаратов ИВЛ и кислородных коек. Данную информацию накануне, 17 апреля, в интервью телеканалу РОССИЯ 24 сообщил глава республики Владимир Васильев.

В Дагестане наладят производство аппаратов ИВЛ и кислородных коек
Общество

Васильев проинформировал о мерах про противодействию коронавируса в регионе, в частности запуске производства кислородных коек на базе завода «Дагдизель».

 
 

 

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