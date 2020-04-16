ЗАМАНА - Минобрнауки Дагестана подготовило для сельских школ видеоуроки, доступные в офлайн-режиме

Минобрнауки Дагестана подготовило для сельских школ видеоуроки, доступные в офлайн-режиме

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16 апреля, 2020. Четверг 17:44
Минобрнауки Дагестана подготовило для сельских школ видеоуроки, доступные в офлайн-режиме

Для тех, кто обучается в школах сельской местности, где существует очень острая проблема доступа к сети Интернет и наличия техники, были разработаны видеоуроки и контрольные материалы, доступные и при  отсутствии Сети – на запоминающих устройствах (флеш-картах). Меценаты выразили готовность взять на себя некоторые расходы по обеспечению компьютерами и гаджетами учащихся из малообеспеченных семей.

Минобрнауки Дагестана подготовило для сельских школ видеоуроки, доступные в офлайн-режиме
Общество

По словам начальника управления развития общего образования министерства образования и науки РД Людмилы Шабановой, весь этот комплект уже направили в муниципалитеты. Она отметила, что в комплект входят учебно-методические материалы по каждому предмету на четвёртую четверть. В данных материалах видеоуроки, поуочные разработки, которые подходят для самообразования, с контролирующей функцией преподавателя.

Кроме того, ведомство разработало подробные методические рекомендации по организации дистанционного обучения, где детально прописана работа  всех участников образовательных отношений.

Также министерство образования и науки  работает над созданием видеотеки из записей уроков лучших учителей региона. Данные материалы в свободном доступе разместят на сайте Дагестанского института развития образования.

Минобрнауки также продолжает работать над тем, чтобы сделать дистанционное образование максимально доступным.

 

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