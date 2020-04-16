В супермаркетах Дагестана появились «тележки добра» для нуждающихся

В таких тележках любой человек может оставить различные продукты длительного хранения. Как только тележки наполняются, волонтеры разгружают их и формируют продуктовые наборы, которые далее передаются малоимущим жителям, пребывающим в самоизоляции.