В таких тележках любой человек может оставить различные продукты длительного хранения. Как только тележки наполняются, волонтеры разгружают их и формируют продуктовые наборы, которые далее передаются малоимущим жителям, пребывающим в самоизоляции.
В супермаркетах Дагестана появились «тележки добра» для нуждающихся
- Автор Мадина
- 16 апреля, 2020. Четверг 15:43
В Дагестане участники акции #МыВместе начали передавать нуждающимся продуктовые наборы, собранные с помощью «тележек добра».
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