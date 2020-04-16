ЗАМАНА - В супермаркетах Дагестана появились «тележки добра» для нуждающихся

В супермаркетах Дагестана появились «тележки добра» для нуждающихся

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16 апреля, 2020. Четверг 15:43
В супермаркетах Дагестана появились «тележки добра» для нуждающихся

В Дагестане участники акции #МыВместе начали передавать нуждающимся продуктовые наборы, собранные с помощью «тележек добра».

В супермаркетах Дагестана появились «тележки добра» для нуждающихся
Общество

В таких тележках любой человек может оставить различные продукты длительного хранения. Как только тележки наполняются, волонтеры разгружают их и формируют продуктовые наборы, которые далее передаются малоимущим жителям, пребывающим в самоизоляции.

 

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