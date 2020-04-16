В Хасавюртовском районе провели очередную дезинфекцию объектов здравоохранения
- Автор Мадина
- 16 апреля, 2020. Четверг 15:39
В здании и служебных комнатах Центральной районной поликлиники Хасавюртовского района, а также лечебных учреждениях сельских поселений муниципалитета организовали очередные дезинфекционные мероприятия.
По указу руководителя муниципалитета Джамбулата Салавова на территории МР дезобработки организуются каждый день. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, дезинфекция направлена на защиту от распространения коронавируса среди жителей района.
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