ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе провели очередную дезинфекцию объектов здравоохранения

В Хасавюртовском районе провели очередную дезинфекцию объектов здравоохранения

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16 апреля, 2020. Четверг 15:39
В Хасавюртовском районе провели очередную дезинфекцию объектов здравоохранения

В здании и служебных комнатах Центральной районной поликлиники  Хасавюртовского района, а также лечебных учреждениях сельских поселений муниципалитета организовали очередные дезинфекционные мероприятия.

В Хасавюртовском районе провели очередную дезинфекцию объектов здравоохранения
Общество

 По указу руководителя муниципалитета Джамбулата Салавова на территории МР дезобработки организуются каждый день. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, дезинфекция направлена на защиту от распространения коронавируса среди жителей района.

 

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