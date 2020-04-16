В Казбековском районе межведомственная комиссия проверила факт исполнения Указа Главы Республики Владимира Васильева о введении режима повышенной готовности. Об этом «Замана» проинформировали в пресс-службе муниципалитета.

Комиссия провели как соблюдаются санитарные требования в деятельности торговых объектов, которым можно работать в условиях самоизоляции.

По результатам рейда составили 3 протокола. Ещё две организации предупредили по факту работы в режиме повышенной готовности без соответствующего разрешения.

В пресс-службе МО подчеркнули, что во время самоизоляции такой мониторинг будет проходить каждый день.