В Кизилюртовском районе проводится дезинфекция общественных пространств
- Автор Габи
- 16 апреля, 2020. Четверг 14:50
14 апреля в селе Акнада по поручению главы Кизилюртовского района Магомеда Шабанова продезинфицировали улицы и места общественного скопления людей в целях предотвращения распространения коронавируса, информирует глава села Умахан Алиев.
Отметим, что также дезинфекция проходит в сельской администрации, на автостанции, находящихся близ продуктовых магазинах территориях и прочих социальных учреждениях.
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