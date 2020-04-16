ЗАМАНА - В Кизилюртовском районе проводится дезинфекция общественных пространств

В Кизилюртовском районе проводится дезинфекция общественных пространств

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16 апреля, 2020. Четверг 14:50
В Кизилюртовском районе проводится дезинфекция общественных пространств

14 апреля в селе Акнада по поручению главы Кизилюртовского района Магомеда Шабанова продезинфицировали улицы и места общественного скопления людей в целях предотвращения распространения коронавируса, информирует глава села Умахан Алиев.

В Кизилюртовском районе проводится дезинфекция общественных пространств
Общество

Отметим, что также дезинфекция проходит в сельской администрации, на автостанции, находящихся близ продуктовых магазинах территориях и прочих социальных учреждениях.

 

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