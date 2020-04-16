Дистанционное обучение

Из-за эпидемии коронавируса дагестанские ученики пребывают на удаленном обучении. Сегодня школьники как никогда ранее хотят вернуться в школу, а пока им приходится обучаться дистанционно. Но не все семьи, да и учителя, были готовы к новому формату учебы. Об этом пишется на сайте «Дагестанская правда».

