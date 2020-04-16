80% школ Дагестана находятся в селах. В большинстве из этих школ нет доступа в Интернет. Не каждый ребенок имеет дома компьютер и далеко не у всех есть телефоны и другие гаджеты.
Дистанционное обучение
- Автор Мадина
- 16 апреля, 2020. Четверг 11:59
Из-за эпидемии коронавируса дагестанские ученики пребывают на удаленном обучении. Сегодня школьники как никогда ранее хотят вернуться в школу, а пока им приходится обучаться дистанционно. Но не все семьи, да и учителя, были готовы к новому формату учебы. Об этом пишется на сайте «Дагестанская правда».
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