Как сообщает Оперативный штаб РД по борьбе с коронавирусом, полученные в субъектах первичные положительные результаты на наличие в организме коронавируса теперь объявлены подтвержденными.

Сообщают, что полученные в субъектах РФ результаты тестов с 14 апреля не нуждаются в лабораторном подтверждении в столице страны, тогда как ранее результаты первичных тестов отправлялись на подтверждение в референс-центр Москвы.

Заметим, что во всем мире обнаружено больше 2 миллионов случаев заболевания коронавирусом, 129 тысяч из которых стали смертельными. В РД на 15 апреля обнаружено 105 случаев заражения коронавирусом. 3 человека скончались.