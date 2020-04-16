ЗАМАНА - В Дагестане тесты на коронавирус больше не отправляют в Москву

В Дагестане тесты на коронавирус больше не отправляют в Москву

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16 апреля, 2020. Четверг 11:37
В Дагестане тесты на коронавирус больше не отправляют в Москву

Как сообщает Оперативный штаб РД по борьбе с коронавирусом, полученные в субъектах первичные положительные результаты на наличие в организме коронавируса теперь объявлены подтвержденными. 

В Дагестане тесты на коронавирус больше не отправляют в Москву
Общество

Сообщают, что полученные в субъектах РФ результаты тестов с 14 апреля не нуждаются в лабораторном подтверждении в столице страны, тогда как ранее результаты первичных тестов отправлялись на подтверждение в референс-центр Москвы.

Заметим, что во всем мире обнаружено  больше 2 миллионов случаев заболевания коронавирусом, 129 тысяч из которых стали смертельными. В РД на 15 апреля обнаружено 105 случаев заражения коронавирусом. 3 человека скончались.

 

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