Дагестанские энергетики изменили график плановых работ в Махачкале

Временное обесточивание линий будет идти в основном в ночное время. Это решение принято из-за ввода режима повышенной готовности в Дагестана и с переходом на удаленное обучение детей и студентов, а также на дистанционную работу сотрудников множества компаний.

Отключения будут идти с 15 по 30 апреля. Временное обесточивание линий планируется с 22:00 до 05:00 утра следующего дня.