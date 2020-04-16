ЗАМАНА - Дагестанские энергетики изменили график плановых работ в Махачкале

Дагестанские энергетики изменили график плановых работ в Махачкале

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16 апреля, 2020. Четверг 11:25
Дагестанские энергетики изменили график плановых работ в Махачкале

Из-за пребывания россиян в домашней самоизоляции АО «Дагестанская сетевая компания» ввела поправки в плановый график ремонтных работ на линиях электропередачи, сообщает пресс-служба Махачкалы.

Дагестанские энергетики изменили график плановых работ в Махачкале
Общество

Временное обесточивание линий будет идти в основном в ночное время. Это решение принято из-за ввода режима повышенной готовности в Дагестана и с переходом на удаленное обучение детей и студентов, а также на дистанционную работу сотрудников множества компаний.
Отключения будут идти с 15 по 30 апреля. Временное обесточивание линий планируется с 22:00 до 05:00 утра следующего дня.

 

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