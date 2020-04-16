Временное обесточивание линий будет идти в основном в ночное время.
Это решение принято из-за ввода режима повышенной готовности в Дагестана и с переходом на удаленное обучение детей и студентов, а также на дистанционную работу сотрудников множества компаний.
Отключения будут идти с 15 по 30 апреля. Временное обесточивание линий планируется с 22:00 до 05:00 утра следующего дня.
Дагестанские энергетики изменили график плановых работ в Махачкале
- Автор Мадина
- 16 апреля, 2020. Четверг 11:25
Из-за пребывания россиян в домашней самоизоляции АО «Дагестанская сетевая компания» ввела поправки в плановый график ремонтных работ на линиях электропередачи, сообщает пресс-служба Махачкалы.
Временное обесточивание линий будет идти в основном в ночное время.
Это решение принято из-за ввода режима повышенной готовности в Дагестана и с переходом на удаленное обучение детей и студентов, а также на дистанционную работу сотрудников множества компаний.