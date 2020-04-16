В Дагестане обсудили состояние и развитие электросетевого хозяйства

Вчера, 15 апреля, в здании Правительства Республики Дагестан премьер-министр региона Артем Здунов встретился с Павлом Дынькиным, занимающим должность заместителя Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» и с замом Генерального директора по работе с органами власти и институтами гражданского общества Сергеем Поляковым.

Об этом пишет официальный сайт Правительства Дагестана. Были обсуждены темы содержания и обслуживания электросетей, профилактических мер по предотвращению аварий в летнее время, повышения уровня платежей за потребляемый эдектроэнергию, кроме того, подвели результаты деятельности отрасли за первый квартал 2020 года. Вместе с проблемами взаиморасчетов за поставляемую энергию были обсуждены темы консолидации электросетевых активов и обновления резервных источников питания в организациях здравоохранения в будущем летнем периоде эксплуатации в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Подробнее можно прочитать тут.