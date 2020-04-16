Помощь в финансовом плане от бизнесмена распределили поровну среди 10 махачкалинских семей. Данную работу выполнили заместитель председателя Общественной палаты РД Шамсият Насрулаева и Председатель Молодежного Парламента Сергей Никитин.
Московский бизнесмен пожертвовал 100 тыс. рублей для нуждающихся махачкалинских семей
- Автор Габи
- 16 апреля, 2020. Четверг 00:00
В ходе благотворительных акций, повсеместно проводимых в регионев связи с новой коронавирусной инфекцией, предприниматель из Москвы Хабибула Магомедов выделил для остронуждающихся семей 100 тыс. рублей.
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