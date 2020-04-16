ЗАМАНА - Московский бизнесмен пожертвовал 100 тыс. рублей для нуждающихся махачкалинских семей

Московский бизнесмен пожертвовал 100 тыс. рублей для нуждающихся махачкалинских семей

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16 апреля, 2020. Четверг 00:00
Московский бизнесмен пожертвовал 100 тыс. рублей для нуждающихся махачкалинских семей

В ходе благотворительных акций, повсеместно проводимых в регионев связи с новой коронавирусной инфекцией, предприниматель из Москвы Хабибула Магомедов выделил для остронуждающихся семей 100 тыс. рублей.

Московский бизнесмен пожертвовал 100 тыс. рублей для нуждающихся махачкалинских семей
Общество

Помощь в финансовом плане от бизнесмена распределили поровну среди 10 махачкалинских семей. Данную работу выполнили заместитель председателя Общественной палаты РД Шамсият Насрулаева и Председатель Молодежного Парламента Сергей Никитин.

 

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