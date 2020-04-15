ЗАМАНА - Дагестанцы могут оплатить услуги ЖКХ онлайн

Дагестанцы могут оплатить услуги ЖКХ онлайн

Автор
15 апреля, 2020. Среда 16:31
Дагестанцы могут оплатить услуги ЖКХ онлайн

Дагестана во время режима самоизоляции могут оплачивать коммунальные услуги в онлайн-режиме, оставаясь дома. 

Дагестанцы могут оплатить услуги ЖКХ онлайн
Общество

 В РИА «Дагестан», ссылаясь на слова начальника УЖКХ министерства строительства и ЖКХ Дагестана Мавлуда Мусаева замечают, что у граждан региона есть все возможности для того, чтобы совершать оплату онлайн.

Так, жители республики могут внести плату за свет, газ, воду, капремонт на сайте госуслуг, а также в мобильном приложении Сбербанк.Онлайн.

 

Прочитано 59 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top