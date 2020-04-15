Дагестана во время режима самоизоляции могут оплачивать коммунальные услуги в онлайн-режиме, оставаясь дома.

В РИА «Дагестан», ссылаясь на слова начальника УЖКХ министерства строительства и ЖКХ Дагестана Мавлуда Мусаева замечают, что у граждан региона есть все возможности для того, чтобы совершать оплату онлайн.

Так, жители республики могут внести плату за свет, газ, воду, капремонт на сайте госуслуг, а также в мобильном приложении Сбербанк.Онлайн.