В Магарамкентском районе проводится дезинфекция общественных территорий
- Автор Габи
- 15 апреля, 2020. Среда 13:49
В Магарамкентском районе для профилактики новой коронавирусной инфекции продолжаются санитарно-эпидемиологические мероприятия.
В районе проводится комплексная санитарная обработка. Накануне, 14 апреля провели дезинфекцию разных объектов на открытых пространствах и социальных объектов. Обрабатывают объекты с использованием дезинфицирующих препаратов, которые были рекомендованы Роспотребнадзором.
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