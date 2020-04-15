Улицы Избербаша дезинфицируют специальными растворами

На улицах Избербаша проводят дезинфекцию специальными растворами. Об этом информирует мэр города Избербаш Магомед Исаков в своём инстаграм-аккаунте.

Исаков отметил, что в городе в усиленном режиме продолжают дезинфицировать городские улицы и контактные поверхности в общественных местах.⠀

Для этих целей применяются специальные средства, не представляющие опасности для людей и зелёных насаждений.