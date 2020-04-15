ЗАМАНА - Улицы Избербаша дезинфицируют специальными растворами

Улицы Избербаша дезинфицируют специальными растворами

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15 апреля, 2020. Среда 13:44
Улицы Избербаша дезинфицируют специальными растворами

На улицах Избербаша проводят дезинфекцию специальными растворами. Об этом информирует мэр города Избербаш Магомед Исаков в своём инстаграм-аккаунте.

Улицы Избербаша дезинфицируют специальными растворами
Общество

Исаков отметил, что в городе в усиленном режиме продолжают дезинфицировать городские улицы и контактные поверхности в общественных местах.⠀
Для этих целей применяются специальные средства, не представляющие опасности для людей и зелёных насаждений.

 

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