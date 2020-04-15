В Ботлихском районе дезинфицируют общественные пространства
- Автор Габи
- 15 апреля, 2020. Среда 13:21
В Ботлихском районе продолжают проводить профилактические мероприятия, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса. Дезинфицируют улицы, дороги и подъезды многоквартирных домов.
Как проинформировали в пресс-службе районной администрации, обрабатывают все центральные дороги и площади. Накануне, 14 апреля, продезинфицировали 53 подъезда в 24 домах, обработали спецраствором 24 км. дорог и 3000 кв. м. площадей.
Последнее от Габи
- В Магарамкентском районе проводится дезинфекция общественных территорий
- Улицы Избербаша дезинфицируют специальными растворами
- В Махачкале решили проблему слива ливневых стоков в КОР
- Более 2,5 тысяч новых объектов Дагестана получили энергию с начала 2020 года
- Разъяснения Минтруда РФ по вопросу проведения обязательных медицинских осмотров работников в период действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции