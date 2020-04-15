ЗАМАНА - В Ботлихском районе дезинфицируют общественные пространства

В Ботлихском районе дезинфицируют общественные пространства

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15 апреля, 2020. Среда 13:21
В Ботлихском районе дезинфицируют общественные пространства

В Ботлихском районе продолжают проводить профилактические мероприятия, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса. Дезинфицируют улицы, дороги и подъезды многоквартирных домов.

В Ботлихском районе дезинфицируют общественные пространства
Общество

Как проинформировали в пресс-службе районной администрации, обрабатывают все центральные дороги и площади. Накануне, 14 апреля, продезинфицировали 53 подъезда в 24 домах, обработали спецраствором 24 км. дорог и 3000 кв. м. площадей.

 

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