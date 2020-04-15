ЗАМАНА - Минздравом РД закуплены биобоксы для перевозки пациентов с коронавирусом

Минздравом РД закуплены биобоксы для перевозки пациентов с коронавирусом

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15 апреля, 2020. Среда 11:33
Минздравом РД закуплены биобоксы для перевозки пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения РД продолжает деятельность по дооснащению учреждений, оказывающих помощь людям с коронавирусом необходимым медицинским оборудованием.

Минздравом РД закуплены биобоксы для перевозки пациентов с коронавирусом
Общество

Как сообщают, Республиканскому центру инфекционных болезней направили первые 2 герметичные камеры для перевозки пациентов с тяжелыми вирусными инфекциями.

Биобокс будет использоваться для транспортировки людей с подтвержденным диагнозом коронавируса. Также больница получила новое оборудование для дезинфекции воздуха, еще в наличии есть передовые аппараты для дезинфекции и обработки помещения паром при 120 градусах и техника дающая возможность обрабатывать прилегающую к больнице территорию.

Стоит напомнить, что в конце прошлого месяца больница получила 8 новых аппаратов ИВЛ. Приобретения оборудования осуществляется Минздравом РД, в планах закупить еще 50 штук. Дополнительно 171 аппарат ИВЛ будут приобретены за счет средств резервного фонда России.

Также в республике к концу апреля запланировано развертывание 1556 коек для пациентов с коронавируса. Все койки оснащены необходимым лечебно-диагностическим оборудованием.

 

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