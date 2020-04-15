«Оперативному штабу нужно обеспечить координацию деятельности местных органов власти с другими предприятиями в целях обеспечения работы самых слабых отраслей экономики. Основная цель – сохранение рабочих мест. Еще одно важное направление – поддержка предпринимательства», – заметил глава штаба Шамхалов.
Власти Кизляра создали оперштаб по обеспечению устойчивого развития города в период пандемии
- Автор Мадина
- 15 апреля, 2020. Среда 11:27
Оперативный штаб, организованный при мэрии для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях эпидемии коронавируса, координирует деятельность органов местного самоуправления с представителями других компаний.
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