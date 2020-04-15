Жители Бежтинского участка шьют и бесплатно раздают маски нуждающимся

Сотрудники Центра традиции культуры народов РФ сшили больше 350 медицинских масок для жителей села. Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, они собираются и дальше шить и раздавать маски продавцам и работникам организаций.