Решение по пошиву масок для жителей села принял и коллектив Детской школы искусств. Как сообщила руководитель ДШИ Патимат Абакарова, все сотрудники с большим воодушевлением, помогая друг другу, занялись пошивом масок.
Сотрудники Центра традиции культуры народов РФ сшили больше 350 медицинских масок для жителей села. Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, они собираются и дальше шить и раздавать маски продавцам и работникам организаций.
Решение по пошиву масок для жителей села принял и коллектив Детской школы искусств. Как сообщила руководитель ДШИ Патимат Абакарова, все сотрудники с большим воодушевлением, помогая друг другу, занялись пошивом масок.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..