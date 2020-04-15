ЗАМАНА - Жители Бежтинского участка шьют и бесплатно раздают маски нуждающимся

Жители Бежтинского участка шьют и бесплатно раздают маски нуждающимся

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15 апреля, 2020. Среда 11:24
Жители Бежтинского участка шьют и бесплатно раздают маски нуждающимся

Сотрудники Центра традиции культуры народов РФ сшили больше 350 медицинских масок для жителей села. Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, они собираются и дальше шить и раздавать маски продавцам и работникам организаций.

Жители Бежтинского участка шьют и бесплатно раздают маски нуждающимся
Общество

Решение по пошиву масок для жителей села принял и коллектив Детской школы искусств. Как сообщила руководитель ДШИ Патимат Абакарова, все сотрудники с большим воодушевлением, помогая друг другу, занялись пошивом масок.

 

 

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