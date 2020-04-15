Вопросы эпидемиологической обстановки обсудили в администрации Унцукульского района

Руководитель района Иса Нурмагомедов провел сегодня собрание оперативного штаба для организации мероприятий по защите от распространения на территории района коронавируса.

Как сообщают в пресс-службе администрации, в процессе собрания были обговорены темы коронавирусной обстановки в районе во время режима самоизоляции, ведения разъяснительных работ в населенных пунктах района, а также принятия мер по недопущению распространения коронавируса.

В процессе заседания Иса Нурмагомедов заострил внимание на необходимость обеспечения граждан района самым нужным для оказания помощи в период самоизоляции, при этом отметил роль больниц в борьбе с коронавирусом.

Руководитель района предложил, что нужно расширить рабочую группу, организовать полный обход в районе, взять под контроль процесс работы, узнать о нуждах жителей на самоизоляции, подключить в работу волонтеров и напомнил о сборе денег малоимущим семьям.