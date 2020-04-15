ЗАМАНА - Вопросы эпидемиологической обстановки обсудили в администрации Унцукульского района

Вопросы эпидемиологической обстановки обсудили в администрации Унцукульского района

Автор
15 апреля, 2020. Среда 11:20
Вопросы эпидемиологической обстановки обсудили в администрации Унцукульского района

Руководитель района Иса Нурмагомедов провел сегодня собрание оперативного штаба для организации мероприятий по защите от распространения на территории района коронавируса.

Вопросы эпидемиологической обстановки обсудили в администрации Унцукульского района
Общество

Как сообщают в пресс-службе администрации, в процессе собрания были обговорены темы коронавирусной обстановки в районе во время режима самоизоляции, ведения разъяснительных работ в населенных пунктах района, а также принятия мер по недопущению распространения коронавируса.

В процессе заседания Иса Нурмагомедов заострил внимание на необходимость обеспечения граждан района самым нужным для оказания помощи в период самоизоляции, при этом отметил роль больниц в борьбе с коронавирусом.

Руководитель района предложил, что нужно расширить рабочую группу, организовать полный обход в районе, взять под контроль процесс работы, узнать о нуждах жителей на самоизоляции, подключить в работу волонтеров и напомнил о сборе денег малоимущим семьям.

 

Прочитано 25 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top