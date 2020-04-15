ЗАМАНА - В Гунибском районе прошла благотворительная акция по доставке продуктов питания малоимущим и многодетным семьям

В Гунибском районе прошла благотворительная акция по доставке продуктов питания малоимущим и многодетным семьям

Автор
15 апреля, 2020. Среда 11:14
В Гунибском районе прошла благотворительная акция по доставке продуктов питания малоимущим и многодетным семьям

В рамках комплексных мероприятий Оперативного штаба района по защите от распространения коронавируса, администрация района по решению руководителя района Мудунгаджи Кадырова организовала благотворительную акцию по доставке продуктов питания малоимущим и многодетным семьям, пишут в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Гунибском районе прошла благотворительная акция по доставке продуктов питания малоимущим и многодетным семьям
Общество

Была организована доставка продуктов в 250 малоимущих и многодетных семей.

Стоит заметить, что эта акция будет продолжаться и пройдет во всех населенных пунктах Гунибского района.

 

Прочитано 30 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top