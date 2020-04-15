В Гунибском районе прошла благотворительная акция по доставке продуктов питания малоимущим и многодетным семьям

Автор Мадина

В рамках комплексных мероприятий Оперативного штаба района по защите от распространения коронавируса, администрация района по решению руководителя района Мудунгаджи Кадырова организовала благотворительную акцию по доставке продуктов питания малоимущим и многодетным семьям, пишут в пресс-службе администрации муниципалитета.