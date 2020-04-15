Была организована доставка продуктов в 250 малоимущих и многодетных семей.
Стоит заметить, что эта акция будет продолжаться и пройдет во всех населенных пунктах Гунибского района.
В рамках комплексных мероприятий Оперативного штаба района по защите от распространения коронавируса, администрация района по решению руководителя района Мудунгаджи Кадырова организовала благотворительную акцию по доставке продуктов питания малоимущим и многодетным семьям, пишут в пресс-службе администрации муниципалитета.
Была организована доставка продуктов в 250 малоимущих и многодетных семей.
Стоит заметить, что эта акция будет продолжаться и пройдет во всех населенных пунктах Гунибского района.
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