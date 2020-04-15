ЗАМАНА - Фарид Ахмедов провел заседание Оперативного штаба

Фарид Ахмедов провел заседание Оперативного штаба

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15 апреля, 2020. Среда 11:11
Фарид Ахмедов провел заседание Оперативного штаба

Руководитель района Фарид Ахмедов провел собрание оперативного штаба по недопущению появления и распространения коронавируса на территории муниципального района, пишут в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фарид Ахмедов провел заседание Оперативного штаба
Общество

Начиная собрание, руководитель района заострил внимание на ответственности каждого главы на местах по информированию жителей района и по принятию при необходимости оперативных способов реагирования. Фарид Ахмедов потребовал четкого исполнения Указа Главы РД с изменениями о режиме повышенной готовности. Подробнее можно прочитать тут.

 

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