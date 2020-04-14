ЗАМАНА - В Акушинском районе продолжаются мероприятия по дезинфекции общественных территорий

В Акушинском районе продолжаются мероприятия по дезинфекции общественных территорий

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14 апреля, 2020. Вторник 15:17
В Акушинском районе продолжаются мероприятия по дезинфекции общественных территорий

Спецслужбы муниципалитета снова продезинфицировали общественные территории.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, для того, чтобы провести профилактические мероприятия использовали специальную технику пожарной части села Акуша.

В Акушинском районе продолжаются мероприятия по дезинфекции общественных территорий
Общество

Пресс-служба сообщила, что были обработаны территории районной больницы, зданий администрации района, районного отдела внутренних дел, МФЦ. Также продезинфицировали и главную площадь районного центра и центры оптово-розничной торговли.

 

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