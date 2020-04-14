Спецслужбы муниципалитета снова продезинфицировали общественные территории.
Как сообщили в пресс-службе районной администрации, для того, чтобы провести профилактические мероприятия использовали специальную технику пожарной части села Акуша.
Спецслужбы муниципалитета снова продезинфицировали общественные территории.
Как сообщили в пресс-службе районной администрации, для того, чтобы провести профилактические мероприятия использовали специальную технику пожарной части села Акуша.
Пресс-служба сообщила, что были обработаны территории районной больницы, зданий администрации района, районного отдела внутренних дел, МФЦ. Также продезинфицировали и главную площадь районного центра и центры оптово-розничной торговли.
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