В Дербенте провели очередную дезинфекцию улиц
- Автор Габи
- 14 апреля, 2020. Вторник 15:10
Как проинформировали в пресс-службе администрации Дербента, 13 апреля в ходе мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции, в городе снова дезинфицировали улицы.
Так, специалистами коммунальной службы «Горсервис» был проведён автоматический полив с гипохлоридной смесью на каждой центральной улице муниципалитета.
Кроме того, до окончания этой недели планируется провести обеззараживание общественных мест.