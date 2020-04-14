ЗАМАНА - В Дербенте провели очередную дезинфекцию улиц

В Дербенте провели очередную дезинфекцию улиц

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14 апреля, 2020. Вторник 15:10
В Дербенте провели очередную дезинфекцию улиц

Как проинформировали в пресс-службе администрации Дербента, 13 апреля в ходе мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции, в городе снова дезинфицировали улицы.

В Дербенте провели очередную дезинфекцию улиц
Общество

Так, специалистами коммунальной службы «Горсервис» был проведён автоматический полив с гипохлоридной смесью на каждой центральной улице муниципалитета.

Кроме того,  до окончания этой недели планируется провести обеззараживание общественных мест.

 

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